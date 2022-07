Animációs videoklipet kapott A Király "That's All Right" című slágere, amit eredetileg Arthur Crudup írt még 1946-ban.

Fotó: YouTube

Elsősorban azonban Elvis bemutatkozó dalaként ismerik, aki 1954-ben vette fel először a dalt, ami a "Blue Moon of Kentucky" számmal együtt került rá a lemez B-oldalára.

A Rolling Stones 2010-ben a 113. helyre sorolta a Minden idők 500 legjobb dalának listáján.