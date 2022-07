A Stranger Things sztárja csak kedves akart lenni a nézőkkel, de a szervezőknek ez nagyon nem tetszett.

Az eset előző héten történt a londoni Comic–Conon, ahol lehetőségük volt a rajongóknak egy aláírás és fotó erejéig találkozni is kedvenc hírességeikkel, köztük Joseph Quinnel. A jegyek a hatalmas érdeklődés miatt szinte rögtön el is fogytak, így a Stranger Things Eddie Munsonját játszó férfira egy komoly és tempós dömping várt... volna. Quinn ugyanis a darálás helyett azért egy kicsit beszélgetett is a nézőkkel, ami kiverte a biztosítékot a szervezőknél. Az IGN arról számolt be, sürgették és ordibáltak vele a biztonsági őrök, akik

vállalhatatlan stílusban utasították arra, hogy ne dumáljon, ne jópofizzon, csak ossza az autogramokat, hogy haladjon a sor.

Természetesen a történteknek híre ment: az interneten egy emberként ítélték el a szekusok viselkedését a rajongók, egyikőjük pedig másnap a kérdezz–feleleken mikrofont ragadott, és megható beszédben állt ki Quinnért.

„Ez igazából nem kérdés lesz, csak szeretném kifejezni a hálámat. Többen hallottuk, hogy mi történt tegnap, akár igaz, akár nem, és hogy hogyan viselkedtek veled. Nem akarom ezt igazából kommentálni, csak azt szeretném mondani, hogy nagyon köszönjük neked, hogy megosztottad velünk az idődet. Köszönjük, hogy aláírtad a dolgainkat, köszönjük, hogy időt töltöttél velünk, és hogy bearanyoztad nyarunkat! Azt hiszem mi mind nagyon kötődünk Eddie-hez különböző okok miatt. Sokat utaztunk azért ide, mert valamilyen módon hozzád is kötődtünk, te pedig emlékezetessé tetted a hétvégénket” – zárta mondandóját a lány, amelyet a zavarban lévő színész végig könnyeivel küszködve hallgatott. Végül szemét törölgetve csak annyit tudott reagálni:

„Miért csináljátok ezt velem?”

Ha pedig valakinek nosztalgiázni támadna kedve, íme egy videó, amely meg is válaszolja részben, miért imádják ennyire a nézők Eddie karakterét.