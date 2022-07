Teljesen átalakította a külsejét az Ukrajnából származó Lilou Ciano, aki gyerekkora óta megszállottja a tetoválásoknak.

A fiatal nő politológus és zenész is, a tetoválásaival pedig már díjat is nyert. Ciano 13 éves kora óta akart modellkedni, de a családja nem engedte meg, így 18 éves korában az első dolga volt, hogy felkeresett egy ügynökséget, majd munkát szerzett magának.

Lilou Belgiumban folytatta az iskolát, élete álma pedig az volt, hogy tetoválóművész legyen, ami meg is valósult, ugyanis a fiatal nő egy saját szalont vezet Franciaországban.

5 Galéria: Testének 70 százalékát fedik tetkók Fotó: mdwfeatures/LilouCiano

Egy év alatt testének 70 százalékát tetováltatta, és mint mondta, nem is fog leállni soha, bár lassan elfogy a felhasználható felület.

„Egy igazi tetkós családól származom, az ükapám hajózott és börtönben is ült, az egész teste varrva volt, és a nagypapámnak is voltak tetoválásai, ahogy a testvéremnek is. Mindig is tudtam, hogy ezt akarom csinálni, hiszen az életem részét képezte eddig is. Az első tetkóim 18 éves koromban lettek meg. Az első például a Lacoste krokodil volt, amit magamnak csináltam a bokámra még Brüsszelben” – mesélte.