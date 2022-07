Nádai Anikó nagyobbik fiával és vőlegényével, Hajmásy Péterrel immáron otthon babázhatnak.

Szerdán megszületett Nádai Anikó és Hajmásy Péter első közös gyermeke, aki végül (előzetes terveikkel ellentétben) nem a Péter Pál nevet kapta. Hajmásy azóta többször is bejelentezett közösségi oldalán, hogy megnyugtassa rajongóikat, minden rendben az anyukával és a babával is – olyannyira, hogy pár órája a szülők már haza is térhettek a kicsivel! Erről szintén egy Instagram posztban számolt be Anikó, amelyen a boldog apuka látható, amint a gyermekhordozóban fogja a kis Alexet.

Hazaértünk

— írta a bejegyzéséhez a műsorvezető, hozzátéve egy hashtaggel: együtt a család.