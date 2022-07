A San Diego Comic Conon jelentették be, hogy 2024-ben érkezik a MARVEL új animációs sorozata, ami a MARVEL ZOMBIES címet kapta.

Fotó: YouTube

Ebben a világban a világ nagyrészt kiirtotta egy, a kvantum világból átkerült vírus, ami zombikká változtatja az embereket, köztük a hősöket is, igy Vasember és Amerika kapitány is az élőholtak seregét erősíti, amit már láthattunk a tavaly bemutatott What if...? sorozatban is.

A MARVEL azonban saját szériát szentel ennek a kietlen világnak, ami az azonos cimen futó képregénysorozatot veszi majd alapul. A sorozat egyedülálló módon korhatáros lesz, igy az eddigitől eltérően, nem gyerekeknek szánják a téma és az erőszakossága miatt.

Mint kiderült, a Marvel Zombiesban feltűnik majd az élőhalott Skarlát boszorkány, Sólyomszem és Marvel Kapitány is, mig a hősök csapatát Ms. Marvel, Shang-Chi, Kate Bishop fogja erősíteni.