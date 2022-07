A műsorvezető gyönyörű ruhát választott az eseményre, és fotós férje is kitett magáért – bár a csokornyakkendője végül véletlenül lemaradt.

Fotó: Instagram / @ordognora

Szombat este rendezték meg a 197. Anna–bált Balatonfüreden, amelynek szépe végül egy 17 éves kőbányai gimnazista, Kemecsei Anna Viktória lett.

A nagy múltú eseményen részt vett a Nánási–házaspár is, akik több fotót is posztoltak a Anna Grand Hotelből. Nánási Pál klasszikus öltönyt viselt mintás inggel, Ördög Nórán pedig egy piros estélyi volt, amely remekül állt a műsorvezetőnek. Férje nem is habozott megállapítani, számára egyértelműen ő volt az Anna–bál szépe:

A műsorvezető saját bejegyzésében pedig megmutatta követőinek, pár órával a bál kezdete előtt még gyermekeikkel medencéztek, így eléggé sietniük kellett, hogy elkészüljenek az eseményre:

„Palkó csokornyakkendője sajnos lemaradt a nagy kapkodásban. De lapozzatok a 'before' képért, ami a közeli Soltvadkerten készült pár órával korábban. Az is csoda, hogy egyáltalán odaértünk” – írta posztjához Nóra, aki végül a közös fotón egy matricával pótolta férje hiányzó ruhadarabját.