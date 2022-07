A Disney állítólag arról tárgyal jelenleg a BBC-vel, hogy náluk is streamelni lehessen a következő Doctor Who évadot, ezzel is bővítve a már egyébként is masszív könyvtáruk tartalmát.

A Doctor Who egy 1963-ban indított sci-fi sorozat a BBC-n, aminek főszereplője A Doktor néven ismert Idő Lord, aki egy régi rendőrségi telefonfülkének álcázott időgépével utazik téren és időn át. A sorozat érdekessége, hogy a Doktor mindig új arcot kap, a 14. verzióját pedig a Szexoktatásból ismert Ncuti Gatwa fogja alakítani.

Ha a két óriásnak sikerül közös nevezőre jutni, akkor a Doktor és a Tardis következő kalandjait már a Disney+-on is élvezhetik a rajongók.

A rajongók egyébként is örülhetnek, hiszen a sorozat 60. évfordulóját ünneplő epizód során David Tennant ismét visszatér a Doktor szerepében, a fenti kép is a forgatáson készült.