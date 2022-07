Az egygyermekes anyuka, Lorraine Moreira, vagy művésznevén egyszerűen csak "Raven" 2021 februárjában döntött úgy, hogy beleveti magát a testmódosítások világába.

A Brazíliából származó tetoválóművésznek mostanra testének 70 százalékát tetoválások borítják, valamint olyan beavatkozásokat is elvégeztek rajta, mint például a szemgolyófestés és a különböző implantátumok behelyezése is. A fiatal anyuka 18 évesen varratott először, és elmondása szerint azonnal beleszeretett az érzésbe. Bár úgy jellemzi magát, hogy kevés barátja van, azok, akik ismerik Lorraine-t, elfogadják őt úgy, ahogy van, szokatlan külseje ellenére is.

Egyesek félelmetesnek találhatják az ilyen testmódosításokat, Raven azonban minden egyes ilyen élményt imád, bevallása szerint legalább olyan élvezetes, mint a szex.