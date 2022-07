Meglehetősen extrém ruhát választott.

Fotó: Frazer Harrison / Getty Images Hungary

Mint arról korábban az Index is beszámolt, javában zajlik az amerikai San Diegoban a Comic-con, ahol többek között a Marvel is bejelentést tett a minap: leleplezték az MCU ötödik fázisának teljes idővonalát, és a hatodik fázisba is kaptunk egy parányi betekintést.

A rendezvényen Kesha is feltűnt aki a Conjuring Kesha című sorozatát szerette volna népszerűsíteni. Az énekesnő extravagáns, fekete sminkben, és egy fekete bőrtopban jelent meg, melyet fonott haja és fülbevalói egészítettek ki. A megjelenés igazán extrémre sikeredett, alább ön is megtekintheti: