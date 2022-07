Exkluzív képek érkeztek a sztárpár Hidden Valley-ben megbújó luxusvillájáról

A több, mint 500 négyzetméteres ház öt hálószobával és öt és fél fürdőszobával rendelkezik, az ingatlanosok szerint pedig a környék egyik legelszigeteltebb területinek egyikén fekszik, így a magánélet garantált az 1,3 hektáros birtokon. A kertben találhatunk egy medencét, melynek vize gyógyhatású, egy hangulatos faházat és egy a telken kívülre vezető privát túraösvényt is, mely a környék legszebb helyeire vezet.

Belépve a villába a hatalmas nappali fogad minket, ahonnan a konyhába, az étkezőbe vagy a könyvtárba is átléphetünk. Az alagsorban egy úgynevezett médiaszoba kapott helyet, de itt találhatjuk meg még a privát edzőtermet is. A halószobák többsége a földszinten található, ezek közül a legnagyobb egy saját terasszal is rendelkezik, ahonnan remek kilátás nyílik a szomszédban található Franklin canyonra.