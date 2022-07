Most éri meg igazán internetes sztárnak lenni!

Azt idáig is sejteni lehetett, hogy a világszerte ismert influenszereknek nem fut rosszul a szekér, nemrég azonban a JustJared kiderítette, pontosan mennyi is az annyi: milliókat kereshetnek egy–egy videóval a közösségi oldal legnépszerűbb felhasználói, ráadásul a legtöbbjük nem is múlt 25 éves sem.

A top 5–ös lista nevei valószínűleg nem okoznak nagy meglepetést a TikTok világában jártasok számára, munkadíjuk azonban annál inkább. Íme a sorrend:

5. Will Smith

53 éves, 72 millió követő

Egy posztjának ára: 21,2 millió Ft ($53,750)

4. Addison Rae

21 éves, 88.4 millió követő

Egy posztjának ára: 25,8 millió Ft ($65,200)

3. Bella Poarch

25 éves, 90.8 millió követő

Egy posztjának ára: 26,4 millió Ft ($66,830)

2. Khaby Lame

22 éves, 147.5 millió követő

Egy posztjának ára: 36,5 millió Ft ($92,270)

1. Charli D’Amelio

18 éves, 144.5 millió követő

Egy posztjának ára: 41,8 millió Ft ($105,770)