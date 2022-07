Szeptemberben, a Velencei filmfesztiválon debütál majd a Bálna című mozi, amelynek súlyosan elhízott főszerepét egy nagy visszatérő, Brendan Fraser játssza.

Brendan Fraser a '90–es, 2000–es évek hatalmas sztárja volt, azonban az elmúlt másfél évtizedben nem igazán lehetett hallani róla. Magánéleti problémái, illetve egy őt ért szexuális zaklatási ügy miatt visszavonult a reflektorfénytől, ahová most egy nagyon ígéretes filmdrámával tér vissza. A Bálna című alkotás egy kórosan kövér angoltanár, Charlie történetét mutatja be, aki szeretné felvenni a kapcsolatot tőle elidegenedett tinédzser lányával. Fraser 272 kilós karakteréről most egy fotót is mutatott a rendező, amely be kell vallanunk, elég sokkoló elsőre:

Bár a színész az elmúlt években maga is felszedett jó pár kilót, azért ehhez az extrém, már–már felismerhetetlenségig torzított kinézethez maszkmesterek alapos munkájára is szükség volt.

A Bálna szeptember elején, a Velencei filmfesztiválon debütál majd, a mozi másik főszereplője pedig a Stranger Thingsből is ismert Sadie Sink lesz.

(via PageSix)