Főszerepben David Harbour és Pedro Pascal.

A Steve Conrad által írt sorozatot James Lasdun 2017-es New Yorker cikke, a My Dentist's Murder Trial: Adultery, False Identities, and a Lethal Sedation ihlette. A cikkben szereplő igaz történet középpontjában dr. Gilberto Nunez áll, akit 2015-ben azzal vádoltak meg barátai, hogy meggyilkolta Thomas Kolmant, miután rávette azt arra, hogy egy halált okozó tablettát vegyen be.

Nunezt emellett lét hamisítással is vádolták, többek között azzal, hogy a CIA ügynökének adta ki magát. A féri – akinek viszonya volt Kolman feleségével, Lindával – 2018-ban állt bíróság elé, ahol a gyilkosság miatt nem találták bűnösnek, család miatt azonban elítélték és börtönbüntetést kapott.

Azt már most tudni, hogy Nunezt a 47 éves Pedro fogja alakítani, a Stranger Things sztárjának szerepét azonban egyelőre még homály fedi. A két színész a My Dentist's Murder Trial című sorozatban executive producerként is tevékenykedik majd.

