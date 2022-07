A Frank Herbert világhírű sci-fi-eposzából készült sztárparádés film második részének forgatása július 21-től Magyarországon zajlik. Aki éles szemmel jár Budapest utcáin, annak feltűnhet egy sarkon Timothée Chalamet, Javier Bardem vagy Zendaya. Vagy esetleg találkozhat velük valamelyik híres-neves éttermünkben...

Timothée Chalamet nem máshova tért be enni, mint a Rosenstein Vendéglőbe, és a hely szintén híres tulajdonosával, Rosenstein Tiborral le is fényképezkedett. A világsztár szerette a maceszgombócot, és igen, a fűszer is összeköti őket...