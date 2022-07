Nem mindennapi példányok kerülnek kalapács alá.

Fotó: P.Vinet/New Line Cinema/Nothfoto

Nem is egy, hanem rögtön két első kiadású A gyűrűk ura trilógia kötetet bocsátottak most árverésre, ráadásul A király visszatérésének egy dedikált példányával együtt. Az első kiadású könyveket 1954-55-ben nyomtatták, ennek ellenére kiállták az idő próbáját, mivel remek állapotban maradtak fenn. A kötetek augusztus 23-án a Sworders Books and Maps aukcióján kerülnek árverésre, a dedikált gyűjtemény becsült ára 10 000 font (körülbelül 4 millió hétszázezer forint).

A tulajdonos édesapja Tolkiennel egy időben járt az Oxfordi Egyetemre, ahol találkozott az íróval, és megkérte, hogy írja alá A király visszatérésének egy példányát. J.R.R. Tolkien epikus fantasy-trilógiája 1937-1949 között íródott, de csak 1955-ben jelent meg. A művek széleskörű ismertségét a Warner Bros. 2001-es megfilmesítései hozták el, melyek új lendületet adtak a regények olvasottságának is.