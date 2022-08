Rajongói szerint legalábbis a színésznő egyenesen ragyog.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a Bajos csajok és az Apád-anyád idejöjjön! című filmek színésznőjét még tavaly novemberben jegyezték el, nemrégiben pedig az esküvőre is sor került – nászutukat Törökországban töltötték július elején.

A friss házasok ugyan már visszatértek Amerikába, boldogságuk továbbra is felhőtlen, a minap pedig egy műsort is meglátogattak a New York-i Broadwayen, ahol több lesifotó is készült Lohanről. Íme: