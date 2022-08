„Hallottam történeteket olyan kóborlókról, amik képesek átmászni a falon és ajtókat kinyit. Soha nem tudtam eldönteni, hogy ezek tényleg csak történetek-e” – mondja Aaron (Ross Marquand) a The Walking Dead utolsó epizódjainak előzetesében, amit a San Diego Comic-Con során vetítettek le.

A trailerben meg is villantják ezeket az „okos zombikat”, akikhez hasonlót már az első évadban is láthattunk. Ilyen volt a pilot részben a plüssmacis zombi kislány, vagy Morgan felesége, aki megpróbálta kinyitni az ajtót.

A The Walking Dead: World Beyondban Dr. Edwin Jenner (Noah Emmerich) is megemlítette ezeket a variánsokat, akik gyorsabbak, és erősebbek is az átlagos kóborolóknál, és feltehetőleg abban a laborban „születhettek”, amit az említett sorozat főcím utáni jelenetében villantottak meg.

A The Walking Dead 11. évadának 3. etapjában ismét visszatérnek az „okos zombik”, erről pedig a sorozat showrunnere is beszélt egy kicsit.

„Valamilyen módon ez egy visszacsatolás azokhoz a kóborolókhoz, amiket a legelső évadban láthattunk. Azonban nem mindenki találkozott még hozzájuk hasonlóval” – kezdte Angela Kang a Comic-Conon tartott beszélgetés során.

„Ezek a variánsok eddig régióhoz kötöttek voltak. Ha bármikor megváltoznak a szabályok, az embereknek résen kell lenniük, és fel kell ismerni, hogy azok a módszerek, amik eddig biztosították a túlélésüket, már nem fognak működni” – folytatta Kang, aki szerint a még életben maradt szereplőknek nagyon okosnak kell lenniük ahhoz, hogy átvészeljék a sorozat végjátékát.

Scott Gimple, a World Beyond egyik készítője, elárulta, hogy ezeket a variációkat ő maga nem okosnak nevezné, másról van itt szó.

„Valami van a háttérben” – tette hozzá sejtelmesen Gimple.