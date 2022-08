Olyan üzenetet küldött Irwin Winklernek, amiben a férfi „parazitának” nevezése a legszolidabb gondolat.

Az előző héten érkezett a hír, újabb filmel bővül a Rocky–franchise. A Dragókról szóló mozi készültéről azonban a jelek szerint elfelejtettek szólni Sylvester Stallonénak. Az eredeti címszereplő kegyetlenül kikelt magából a hír hallatán, mindezt ráadásul az Instagramon tette, egy azóta már letörölt nyilvános posztban:

„Ismét meghasadt a szívem… Csak most tudtam meg. Már megint ez a szánalmas 94 éves producer és az ő idióta, hasznavehetetlen, dögkeselyű gyermekei, Charles és David… Megint úgy marcangolják le egy nagyszerű karakter csontjairól a húst, hogy nem is szóltak nekem erről, holott őt is én alkottam meg… Én kérek elnézést a rajongóktól, sosem akartam, hogy ezek a paraziták kizsákmányolják a Rocky karaktereit… Egyébként meg tiszteletem az igaz barátomnak, Dolph Lundgrennek” –fogalmazott Stallone.

Azt egyelőre nem tudni, miért vonta vissza bejegyzését, az azonban biztos, egy ideje már nem ápolt jó viszonyt a színész és a posztban is szidott producer. Stallone még a Creed 3.–ból is kiszállt Winkler szerinte vállalhatatlan viselkedése miatt, így a jövőre érkező filmben ezúttal már nem láthatják a rajongók a 76 éves legendát.

