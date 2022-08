Bevallása szerint volt, hogy félmillió forintot költött el gokartozásra egy éjszaka alatt.

Balázs Alex, azaz Alee sikeréről korábban az Index is beszámolt, ő ugyanis az a most 17 éves srác, aki megnyerte az X-Faktor jubileumi 10. évadát. Győzelme után karrierével kapcsolatban hullámvölgyeket élt meg, most azonban boldog jelenlegi helyzetével, a felesleges pénzköltéssel azonban néha még gondja akad.

Mindig úgy voltam vele, ez egy nagyon hülye felfogás lehet, hogy megkerestem, mit spóroljak rajta. Oké, jó ha van megspórolt pénz, de annyira spúr módon nem szeretnék spórolni, ahogy azt az emberek szeretnék körülöttem. Tehát ha megkeresek 2 milliót, abból nem fogok elrakni 1 millió 600 ezret, és 400-ból megélni. Ha van 2 millióm, akkor bőven elég, ha elrakok 1 milliót belőle és a másik 1 millióból hagy éljem ki magam

– mesélte Alee Lakatos Levente „Levente Klubja“ című műsorában, korábban kitérve arra is, hogy egyáltalán nem érdeklik a súlyát érintő negatív kritikák, ugyanis sokkal jobban érzi magát most, mint az X-Faktor alatt, amikor „durván” le volt fogyva. A teljes, egyórás beszélgetést alább nézheti vissza: