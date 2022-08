Az egyéves kislány imádja az állatkert lakóit, de a legnagyobb kedvence nagypapája táblája.

A fél világ megdöbbent 2006–ban, amikor mindössze 44 évesen, egy tragikus balesetben elhunyt a népszerű ausztrál tévés természettudós, Steve Irwin.

A krokodilvadász bolondult az állatokért, ahogy azt felesége és két gyermeke is tette, illetve teszi is mind a mai napig. Lánya, az akkor 8 éves Bindi apja elvesztése után saját ismeretterjesztő műsort indított, azóta pedig az ausztrál állatkert tulajdonosa, nem mellékesen pedig boldog családanya. Első gyermeke, Grace Warrior tavaly márciusban született meg, és bár sosem találkozhatott anyai nagypapájával, mégis különleges kapcsolat fűzi hozzá. Bindi legújabb Instagram-bejegyzésében azt mutatta meg követőinek, egy állatkerti séta során mennyire lenyűgözte Steve fotója a kislányát:

Grace kiskora ellenére már rengeteg élőlénnyel is összebarátkozott, amelyről anyukája rendszeresen mutat képeket rajongóiknak. Első szavai közt is rengeteg állatnév volt, így kétség sem fér hozzá, ő is örökölte családjától a természetet szeretetét!