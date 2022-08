A 28 éves Rebekka Blues, aki önmagát csak "professzionális istennőként" emlegeti, gyakorlatilag hülyére kereste magát azzal, hogy eladta a neten a szemetét, a levágott körmeit és néhány bugyiját.

A fiatal nő azzal tört be a piacra, hogy egy olyan fantáziavilágba ringatja el vásárlóit, ahol barátnőjükként tekinthetnek rá, amit úgy ér el, hogy eladja nekik a legbizarrabb dolgokat, amiket az ember el tud képzelni.

Rebbeka több lábon áll, ugyanis saját márkája is van, ami kifejezetten nőknek gyártott késeket, de emellett még podcastelt is. A legjövedelmezőbb azonban még így is a körmeinek eladásából jön be, amivel havonta 5000-10000 dollárt keres átlagosan.