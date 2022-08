A sztárpár elvesztette előző babáját, így érthető, ha Teigen sokáig vár a gólyahír bejelentésével.

Megrázó őszinteséggel mesélt 2020. őszén Chrissy Teigen a vetéléséről. John Legend felesége a 3. közös babájukat hordta a szíve alatt, amikor komplikációk adódtak, a pici életét pedig nem lehetett már megmenteni. A történtek érthető módon nagyon megviselték a sztárpárt, főleg a modellt, aki utána egy évig gyászolta meg nem született gyermekét, Jacket.

Ennek ellenére nem adták fel a családbővítéssel kapcsolatos terveiket, tegnap este pedig igazi örömhírről számolt be Instagram oldalán Teigen: újra várandós! Ráadásul már elég nagy a hasa is, a posztjához ugyanis friss fotókat is csatolt. Mint írta, a történtek miatt egyáltalán nem kapkodta el a bejelentést, sőt.

„1 milliárd injekcióval később (mostanság a lábaimon, ahogy azt láthatjátok), újra úton van egy hozzánk. Minden orvosi vizsgálat után azt mondtam magamnak, ha ma egészséges lesz, közzéteszem. De aztán megkönnyebbülve mindig úgy döntöttem, hogy még mindig túl ideges vagyok" – kezdte bejegyzését a kismama, aki elárulta, egyelőre minden a legnagyobb rendben van a picivel.

„Minden tökéletes, gyönyörű, bizakodó vagyok és csodásan érzem magam. Oké, huh, ezt nagyon nehéz volt ilyen sokáig magamban tartanom!"