A most 36 éves színésznő olyan filmekben szerepelt, mint a Micsoda srác ez a lány! vagy Miről álmodik a lány? de saját sorozata is volt Amanda show címen. Amanda Bynes azonban mostanában nem igazán emlékeztet egykori önmagára, erről pedig a róla készült friss fotók is tanúskodhatnak.

Az egykori szőke szépség most rövid, feketére festett hajjal ugrott ki egy kávéért Los Angelesben.

Amanda egyébként nemrég szakított vőlegényével, Paul Michaelel, két héttel azután, hogy lefújták az esküvőt.