Egy bennfentes szerint egyenesen a hidegháborúhoz hasonlít viszonyuk.

Tavasszal mondta ki a boldogító igent a Beckham–házaspár legidősebb gyermeke, a 23 éves Brooklyn és szerelme, Nicola Peltz. A mesés esküvő után Victoria hatalmas mosollyal és sok szeretettel köszöntötte a Beckham családban a modellt, ám úgy tűnik, valójában közel sem ilyen meghitt az anyós–meny kapcsolat.

A Page Six ugyanis úgy tudja, már a házasságkötésük előtt is voltak konfliktusok Peltz és az egykori énekesnő között, ami mostanra hidegháborús helyzetig fajult.

„Nem bírják elviselni egymást, nem is beszélnek” – mondta a lapnak egy, a családhoz közel álló forrás, hozzátéve: „Az esküvő felépítése borzalmas volt.”

A 27 éves Nicola állítólag egyáltalán nem akarta, hogy Victoria is részt vegyen, vagy egyáltalán beleszóljon a nagy nap tervezésébe, emiatt nem is mondott el neki semmit. Anyósa eleinte megpróbálta enyhíteni a feszültséget, de nem járt sikerrel. Ismerősük szerint azóta is folyamatosan megy a dráma a két részre szakadt családban, a szülők az elmúlt hónapokban Brooklynnal is alig beszéltek. Úgy sejti, a konfliktus alapja Peltz Victoria iránti féltékenysége lehet, aki nagyon nem szereti a hatalmas sajtóérdeklődést, ami férje anyját övezi, akármerre is jár. A saját esküvőjükön meg pláne...