Elárasztották a Kylie–t kérdőre vonó kommentek a bejegyzését.

Fotó: Instagram

Egy milánói laboratóriumból jelentkezett be tegnap Kylie Jenner. A híresség Instagram-posztjában több fotót is mutatott arról, hogyan készíti az új sminkeket és kozmetikumokat márkája számára, de a képek nem érték el a várt hatást, épp ellenkezőleg: igencsak kiakadtak vásárlói a látottak után. Higiéniailag ugyanis eléggé kifogásolhatóak a jelenetek, mivel Kylie–n sem kesztyű, sem maszk nem volt, a fejhálóról nem is beszélve.

„A hajadat is tartalmazza?”

„Alig várom, hogy tele legyen a bőröm kiütésekkel...” – érkezett több csípős hozzászólás a bejegyzéshez, amit még egy Emmy–díjas sminkmester, a szintén saját szépségápolási márkával rendelkező Kevin James Bennett sem tudott megállni szó nélkül. A férfi egyetértett az előtte szólókkal, és beleállt a milliárdosba, amiért megvezeti követőit.

Fotó: Instagram / @kyliejenner

„Milyen tudatlan laboratórium engedte, hogy hozzáérjen a dolgokhoz anélkül, hogy betartaná a megfelelő higiéniai előírásokat?” – írta kommentjében a férfi, aki elárulta, ugyan neki nagyon rövid frizurája van, de amikor a laborban járt munkája végett, egyszer sem engedték be kesztyű és hajháló nélkül. Utána megpróbálta megnyugtatni a feldúlt netezőket, és arról beszélt, ez nem az általános jelenség, ne aggódjon senki. Valószínűleg Jenner csak a fotók kedvéért pózolt így be, de a hivatalos gyártók nagyon szigorú protokoll mellett készítik a termékeket.

Fotó: Instagram / @kyliejenner

(via Indy100)