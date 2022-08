A Pókember-filmek sztárja épp New Yorkban forgatja a „The Crowded Room” című Apple TV+-ra érkező antológiasorozatát.

Az első évad Daniel Keyes Szép álmokat, Billy! (The Minds of Billy Milligan) című regényén fog alapulni, de nem egy az egyben adaptálja azt, illetve a valódi Billy Milligan életéből is emelnek át részleteket.

A forgatás igen keményre sikerülhetett, ugyanis a fiatal színész egy miniventilátorral próbálta hűteni magát.