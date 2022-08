Sam Raimi klasszikusának első előzetesét tette közzé a Sony, méghozzá HD minőségben.

Fotó: Northfoto

A 2002-es Pókember volt az első olyan képregényfilm, ami beindította a szuperhős-őrületet, a rajongók pedig máig imádják Tobey Maguire és Willem Dafoe párosát, akik a 2021-es Nincs hazaútban is visszatértek.

A Sony most gondolt egyet, és kiadta HD minőségben az első rész előzetesét, amit most mi is megtudunk mutatni.