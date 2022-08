Ilyet sem láttunk még a rappertől.

Bár Pityinger László manapság elsősorban már nem zenéivel, hanem politizálásával hívja fel magára a figyelmet, úgy néz ki még vannak olyan alkalmak, amikor színpadra áll és mikrofont ragad.

A Dopeman művésznévvel ismertté vált rapper a minap egy vacsoraesten lépett fel, ahol Frank Sinatra egyik leginkonikusabb dalszáma, a Fly Me to the Moon is elhangzott tőle, ezzel teljesen meglepve a közönséget. Az énekről videó is készült, melyet alább tekinthet meg: