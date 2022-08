Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian, The Boys) nemrég elhintette, hogy szívesen csatlakozna az MCU-hoz, méghozzá nem is akármilyen szerepben.

A dán származású, Esposito ugyanis arról beszélt, hogy még nem dolgozott együtt a Marvellel, viszont lefolytattak már egy-egy tárgyalást, ahol olyan szerepekről beszélgettek, mint az X-men Magnetója, vagy épp X-Professzor, és a Fantasztikus 4-es nemezise, Doktor Doom is. Mind a három karakter igen nagy névnek számít a Marvelen belül, ráadásul bármelyikben szívesen látnánk Espositot, így kíváncsian várjuk a fejleményeket.

Magneto szerepében eddig Sir Ian McKellent, majd Michael Fassbendert láthattuk, míg X-Professzort Sir Patrick Stewart és James McAvoy alakította a korábbi X-men filmekben.