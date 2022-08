A legendás színésznő augusztus 8-án távozott az élők sorából.

Először akkor szerettem bele Olivia hangjába, amikor kislány voltam, és meghallottam az "I Honestly Love You-t." Az olyan dalok, mint a "Magic," "Suddenly" és a "Have You Never Been Mellow" megmutatták gyönyörű, légies hangszínét és jellegzetes hangját. Aztán ott volt a GREASE. Megszállott voltam