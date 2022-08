A TV2 táncos vetélkedőjének új versenyzőit egy hétfői sajtótájékoztatón leplezték le, egy hazai lap információi szerint azonban eredetileg másképp nézett volna ki a felállás.

A Dancing with the Stars harmadik évadában többek között ott lesz Rubint Réka, aki az előző évad nyertesével, Andrei Mangrával szántja majd fel a parkettet, de többek között Kulcsár Edinát, Vavra Bencét, Zimány Lindát és Csobot Adélt is láthatjuk majd hétről-hétre – a versenyzők teljesen névsoráról ebben a cikkünkben számoltunk be.

A Blikk azonban úgy tudja, ez a felállás nemrégiben még máshogy nézett ki, az előzetes tervek szerint ugyanis Shane Tusup, Hosszú Katinka korábbi edzője is a versenyzők között lett volna, az utolsó pillanatban azonban mégsem engedték, hogy részt vegyen versenyben.

Nagy durranás lett volna, hiszen a Nicsak, ki vagyok!-beli szereplése is jókora megdöbbenést okozott. Május közepén azonban robbant a hír, hogy Szabó Zsófi és Shane szakítottak, és több cikk szólt az edző agresszív viselkedéséről. Ráadásul az, hogy dühkezelési problémái vannak, korábban sem volt titok, Hosszú Katinka férjeként is akadt balhéja. Ám sokáig úgy tűnt, lenyugodott, ezért is gondolkodott a szerződtetésén a produkció

– mesélte a lapnak egy a Dancing with the Stars készítőivel együtt dolgozó informátor, aki később hozzátette, hosszas egyeztetés után a produkcióvezetők végül úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak, a verseny ugyanis egy nagyon hosszú, komoly feszültségekkel járó, embert próbáló feladat, így nem akarták, hogy Shane az adások alatt esetlegesen úgy viselkedjen, amit majd később megbán.

Egyszerűen nem szerették volna kitenni egyik táncost sem ennek a kockázatnak

– fejezte be az informátor. A Blikk egyébként a TV2 sajtóosztályát is megkereste az üggyel kapcsolatban, akik semleges választ adtak kérdésünkre, nem erősítették meg az állítások igazságtartalmát, de nem is cáfolták azt.