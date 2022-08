A következő Marilyn Monroeként emlegetik ezt a 23 éves lányt, akit az interneten kezdtek ki a trollok, és halálos fenyegetéseket is kapott már a megjelenése miatt.

Leylah Dobinson, aki magát modellként, illetve tartalomgyártóként definiál, több mint 20 ezer követővel rendelkezik az Instagramon, saját bevallása szerint pedig a szexszimbólum, Marilyn Monroe természetes szépsége, és személyisége inspirálja őt.

7 Galéria: Marilyn Monroe hasonmás Fotó: Leylah Dobinson / SWNS

Azonban a Monroe hasonmás kénytelen volt azzal is szembesülni, hogy sokan vannak a neten, akik elítélik őt, és "kamunak", vagy épp "nárcisztikusnak" nevezik, de az is előfordult már, hogy halálosan megfenyegették őt. Leylah ezzel szemben nem adja fel, mindig is modell akart lenni, és azt mondja, hogy az ilyen támadásokkal csak azt érik el, hogy még keményebben dolgozzon az álmaiért.