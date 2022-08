Todd Philips Jokere hatalmasat szólt 2019-ben, a rajongók pedig örömmel fogadták a hírt, hogy 2024-ben érkezik a második rész, természetesen Joaquin Phoenix főszereplésével.

Az már jobban meglepett mindenkit, hogy Lady Gaga lesz Harley Quinn, illetve az új rész merőben más lesz, mint az elődje, ugyanis állítólag musicalt tervezek.

A Variety információi szerint, a film musical részei inkább fognak hasonlítani a Csillag Születik című filmhez, amiben szintén Lady Gaga volt az egyik főszereplő Bradley Cooper mellett, mintsem az In the Heights (New York peremén) című, klasszikusabb zenésfilmhez.

Egy biztos, a stúdió nagyon bízik a filmben, aminek költségvetését megtriplázták az elsőhöz képest, illetve Joaquin 20, míg Gaga 10 milliós gázsit tehet majd zsebre a film után.