A modellügynök Instagramon mesélte el követőinek, miért nem kért a táncos műsorból.

Hétfőn hivatalosan is bejelentette a TV2, mely 12 hírességgel folytatódik a Dancing with the Stars című műsoruk 3. évada. Azóta kiderült, eredetileg Shane Tusup edző is tánccipőt húzott volna, végül azonban lecserélték őt, esetleges dühkezelési problémáktól tartva.

A minap pedig Kajdi Csaba mesélte el Instagram sztoriban, őt is megkeresték a produkcióval kapcsolatban, de végül nem vállalta el a felkérést. Ennek okait így foglalta össze szokásos, őszinte stílusában:

„Nem nagyon szeretnék táncolni ott, ahol egy remek szakmai zsűri, mondjuk a mórahalmi Móra Ferenc Gimnázium végzős osztálya táncversenyének nyertese lenne az én zsűrim, aki elmondaná, hogy egyébként a tangódnál a forgás jobbról vagy balról milyen volt. És egy vízilabdás, egy alakforma és egy jogtudós mellett kellene ezt csinálni” – idézte a Blikk a sikeres modellügynök szavait, aki egyébként bejelentkezésében a versenyzők többi részét sem kímélte. És hogy mi kellett volna, hogy mégis megnyerje magának a csatorna Kajdit?

„Mondom nekik, ha idehoztok nekem egy brazil 1.95–ös kapuérás kanit, akkor anyukám, ott ülök majd a lányokkal végig.”