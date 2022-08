Még a legjobbakkal is megesik az ilyesmi.

Fotó: Nbc / Getty Images Hungary

Kim Kardashian életében szinte már kötelező jelleggel ott vannak a különféle ünneplésre alkalmas partik, ez most se volt másképp, amikor féltestvérének, Kylie Jennernek a 25-ik születésnapját ünnepelték egy jachton. A jeles alkalmat egy kis tequilázással színesítette a bulizó társaság, a bökkenő csak az volt, hogy a négygyermekes anyuka már nem bírta úgy leküldeni az italokat, mint az összegyűltek fiatalabb tagjai. Ezzel együtt a reality-sztár is jót nevetett a kis bakin, amely pohárköszöntőről felvétel is készült: