Elárasztotta Instagram-oldalát a fesztiválon készült képekkel.

Nagy nap volt a tegnapi a Sziget fesztiválozók számára, korunk egyik legnagyobb popsztárja, Justin Bieber ugyanis először lépett fel Magyarországon, méghozzá nem is akármilyen közönség előtt: akkora tömeget vonzott a nagyszínpad elé, melyet talán még nem is látott a Sziget. A koncerten mi is ott voltunk, részletes kritikánkat ide kattintva olvashatja el.

Bár Bieber megtiltotta, hogy fellépése alatt profi fotósok képeket készítsenek róla, Instagram-oldalára szerencsére jó pár képet feltöltött, melyek többségén a színpadon látható, de néhány kép a backstage-be is betekintést nyújt.