A DreamWork jóvoltából érkezik a Kung Fu Panda következő fejezete, amiben visszatér mindenki kedvenc pandája.

A Kung Fu Panda még 2008-ban lopta be magát a nézők szívébe, és a három mozifilmen kívül még egy sorozatot is kapott, ám a stúdió bejelentette, hogy nyolc évvel az előző epizód után, megkapjuk a Sárkányharcos negyedik kalandját is.

Az animációsfilm 2024. március 8-án érkezik a mozikba.