A fitneszlady végül csak elvitte magával táncpartnerét az Alakreform táborba.

Augusztus elején leleplezték a TV2 táncos műsorának legújabb versenyzőit, melyek között Rubint Réka is ott lesz, a korai felkészülést azonban beárnyékolni látszott az a tényező, hogy a fitneszlady épp készül elutazni Balira, hogy megtartsa szokásos nyári Alakreform táborát.

Rubint nagy dilemmában volt, hogy mit tegyen, végül azonban úgy döntött, hogy táncpartnerét, Andrei Mangrát is magával viszi az indonéz szigetre, hogy együtt gyakoroljanak a napsütötte tengerparton – minderről pedig most egy fotót is láthatunk.

Nincs megállás

– írta a fotóhoz Rubint, melyen Mangra épp a magasba emeli, mindössze egy fekete fürdőnadrágot viselve.