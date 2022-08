Együtt vették nyakukba a várost.

A Szex én New York színésznője ugyan egy igazi szupersztár, családját és gyerekeit megpróbálja annyira óvni a hírnév rossz oldalától, amennyire csak lehet. többek között ennek köszönhető az is, hogy közösségi oldalain szinte soha nem is posztol róluk, de tulajdonképpen még magáról sem, saját Instagram-oldala nincs is, Facebookjára pedig közel négy éve nem tett közé semmit sem.

Parkert most 19 éves fiával, James Wilkie Broderickkal fotózták le, amint épp New York utcáin sétálgatnak. Előbbi csíkos blúzt, levélmintás szoknyát és aranyszínű magassarkút viselt, míg utóbbi egy Minionos pólót, mintás rövidnadrágot és sportcipőt.