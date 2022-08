Nem a legjobb első benyomás annyi biztos.

Fotó: Jeff Kravitz / Getty Images Hungary

Dave Bautistát a közönség olyan népszerű filmekből ismerheti, mint a Szárnyas fejvadász 2049, a Dűne, vagy a Marvel moziverzumnak a Galaxis őrzői. A színésznek volt szerencséje már több alkalommal is Magyarországon forgatni, a Dűne második részének munkálataira Zendaya és Timothée Chalamet mellett, úgy tűnik titokban most Bautista is megérkezett a fővárosba. Legutóbbi bejegyzése legalábbis erre enged következtetni, a színésznek ugyanis csomag gondjai adódtak, aminek kritikus kirohanásban hangot is adott.

A fűszernek áramlania kell... de nem addig, amíg vissza nem kapom a sz*rjaimat! Köszi American Airlines. Folyton új és érdekes módokat találtok arra, hogy elveszítsétek a táskáimat. Fontos frissítés: A 3 bőröndöm még mindig nincs meg, de legalább már tudjuk, hogy nincsenek együtt. Juhé! A légitársaság volt olyan kedves és megismertette a táskáimat a világgal. Teljesen ingyen!

–írta Bautista bosszúsan a várakozva ücsörgő képe mellé.