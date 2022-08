A 26 éves valóságshow-sztár Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, mit is érez most.

Pumped Gabo neve már-már egybecseng a nyári fesztiválszezonéval, a celebritás ugyanis a Balaton Soundnak köszönheti, hogy egy egész ország felfigyelt rá –júniusban azonban véget ért a Volt, júliusban a Sound, a hét elején pedig a Sziget fesztiváltól is kénytelenek voltunk elbúcsúzni, ez pedig meglehetősen nehezen érintette az ország legnagyobb fesztiválszerelmesét.

Tudom ti is nyár végi post festival depressionben vagytok. Pumped is. Az élet ilyenkor nehéz, de nem szabad balfaszkodni. Van egy jó receptem erre: Ha nincs kedved edzeni, menj le szart edzeni. Lejöttem sétálgatni meg nézegetni a súlyokat, ott tartok hogy a Dimitri mix után tettem egy Sound Rush mixet, másfél órája nyomom, nagyon be vagyok durranva és jó kedvem van.