Meg van a kémia a zsűritagok közt, a többi innen már csak a versenyzőkön múlik.

Fotó: Bodnár Patrícia / Index Bereczki Zoltán a Sunday Brunchban 2021. szeptember 29-én

Mint ahogy azt mi is megírtuk, rövidesen kezdetét veszik a Dancing with the Stars harmadik évadának látványos táncpárbajai, amely idén nem csak új versenyzőkkel, de két teljesen új zsűritaggal, Szente Vajkkal és Juronics Tamással teszi teljessé a TV2 szuperprodukcióját. Bereczki Zoltán a Mokka műsorának vendégeként mesélte el tapasztalatait a nemsokára induló szériáról, és azt is bevallotta, hogy idén talán még kritikusabbak lehetnek a zsűri tagjai, mint valaha is voltak.

Juronics elhivatottságától nemhogy a versenyzők kezdhetnek el félni, de a színész még zsűriként is "rettegett" a próbafelvételeken, viszont ennek ellenére rögtön „elképesztő kémia” alakult ki zsűritagok között.

Annyira egy rugóra járt már ott az agyunk, és annyira jó volt a flow-ja az egésznek, hogy tényleg úgy álltam fel, hogy ha ez összejön, akkor ez lehet minden idők legjobb zsűrije.

– fejtette ki gondolatait a színész-énekes, aki rendkívül izgalmasnak tartja az idei párosokat, éppen ezért nagyon várja már az első adást.