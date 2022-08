Lélekmelengetően kellemes retro életérzést varázsolt a világhírű énekes.

Fotó: YouTube

A világhírű brit énekes olyan videót osztott meg a dal júliusban betöltött 35. évfordulójának alkalmából, amire senki sem volt felkészülve, mégis csodálatosan idézte meg az eredeti 1987-es slágerét. A Never Gonna Give You Up a 80-as évek legnagyobb slágereként robbant be a köztudatba, amely az akkor még csak 21 éves Rick Astley számára azonnal elhozta az áttörést.

A szám emlékezetes videóklipje az évek előrehaladtával pedig csak egyre szélesebb ismertségre tett szert, újabb és újabb generációk csodálkozhattak rá a kiváló hangzással rendelkező, de kissé szegényes táncmozdulatokkal hódító ballonkabátos énekesre. Astley egy amerikai biztosító céggel közösen most újraalkotta örökzöld slágerét, melyben 56 esztendősen is felszántja a táncparkettet:

