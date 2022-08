A kétgyermekes anyuka ma már jobban szereti, ha Majoros Hajnalkának nevezik őt.

Még a kétezres évek elején ismerte meg az ország Dundikát, azonban sokak számára máig rejtély lehet, honnan is eredeztethető az egykori modell különleges beceneve. Majka felesége és két gyermekének édesanyja most elárulta, még szinte tiniként kezdték el így hívni őt, amikor is egy falat nem sok, annyi sem látszódott meg rajta:

„Tizenöt éve tényleg én voltam az a lány, aki gyakorlatilag akármennyit ehetett, nem hízott. Egy barátom nevezett el így... eleinte utáltam. Később aztán annyian hívtak már így, hogy egyszer ezen a néven mutatkoztam be, és valahogyan hozzám nőtt a név” – mesélte Majoros Hajnalka, aki ma már inkább azért ezt a nevet preferálja.

„Nem fogom letagadni, ahogyan a lánykori nevemet sem, hiszen ezek is meghatároztak engem egy időben.”

(via Blikk)