A 24 éves Paris stílusa is a vagány popdívát idézi.

Kéz a kézben jelentek meg egy Beverly Hillsben tartott jótékonysági gálán pénteken Michael Jackson gyermekei, a 24 éves Paris és a 25 éves Prince. A testvérekről több fotó is készült az eseményen, az internetezők pedig rögtön kiszúrták, hiába nincs közöttük biológiai kapcsolat, Jackson lánya akár Madonna rokona is lehetne, annyira hasonlít az énekesnőre. Ráadásul nem csak külső vonásaik, de lázadó stílusuk is hasonló: Paris ezúttal például egy bordó bakancsot húzott virágos ruhájához, ami remekül kiemelte tetoválásait is.

„Paris igazán gyönyörű” - érkeztek a rajongói hozzászólások a duó fotójához, akik nem tudtak betelni a modellként is ismert fiatal szépségével.