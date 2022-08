Többek közt Sofia Vergara is hivatalos volt az esküvőre.

Ahogy rengeteg embernek, úgy a Modern család sorozat sztárjának, Sarah Hylandnek is keresztülhúzta esküvői terveit 2020–ban a koronavírus járvány. A fiatal színésznő és szerelme, Wells Adams öt éve alkotnak egy párt, és ugyan két év csúszással, de most hétvégén végül örök hűséget is fogadtak egymásnak.

A nagy napra Hyland több egykori kollégáját is meghívta, köztük Sofia Vergara és Jesse Tyler Ferguson is a fitalokkal ünnepelt, amelyről képeket is mutatott Instagram oldalán a kolumbiai tévés.