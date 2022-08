Talán az egyik legfurcsább eset, ami egy párral megtörténhet.

Az Alkonyat-filmek sztárja még tavaly ősszel kérte meg kedvese kezét, akkor otthonukban rózsaszirmok és gyertyák sokaságában mondott neki igent szíve választottja, Taylor Dome. A fiatal színész Kelly Clarkson műsorának vendégeként árulta el, hogy érdekes módon amint sor kerül az esküvőjükre, mivel párja is fel szeretné venni a nevét, ő szintén Taylor Lautner néven lesz hivatalosan bejegyezve.

Taylor arra is kitért, hogy baráti társaságuknak már eddig is okozott kisebb fejfájást megkülönböztetésük, megoldásként barátnőjét Tay-ként, míg őt Taylor-ként szólítják. Érdekességképpen végül még azt is megtudhattuk, hogy anno a színész nővére mutatta be neki a szerelmét, azzal a kijelentéssel, hogy most megismerteti a „jövőbeli feleségével”. Az idő pedig úgy tűnik Lautner nővérét igazolta.

