Végre!

Mint arról korábban már az Index is beszámolt, gőzerővel készült az HBO-féle The Last of Us sorozat, melybe szó szerint ömlik a pénz. A két főszereplőt, Ellie-t és Joelt Bellie Ramsey és Pedro Pascal alakítják majd – őket láthattuk a júniusban megjelent első hivatalos fotón – most azonban végre mozgásban is láthatjuk a Sony klasszisára épült sorozatot.

A rövid jelenetek az HBO Max legújabb kedvcsinálójának végén tűnnek fel, pontos megjelenési dátumot azonban továbbra sem kaptunk, maradt a 2023, mely jól hangzik, de sajnos egy elég tágas idősáv.