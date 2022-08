Szűkszavúan nyilatkozott.

A TV2 délben közzétett bejelentéséből kiderült, hogy Kulcsár Edina valóban gyermeket vár szerelmétől, Varga Márktól, azaz G.w.M-től, a Blikk azonban már a délelőtt folyamán felkereste Edina egykori férjét, Szabó András „Csutit”, hogy reagáljon a történtekre.

A kétgyerekes apuka meglehetősen szűkszavúan fogalmazott, a lap kérdésére mindösszesen annyit válaszolt, hogy

nem nyilatkozom

Mint arról az Index is beszámolt, Edina várandóssága miatt otthagyja a Dancing with the Stars harmadik évadának csapatát, helyét pedig Berki Renáta, azaz Mazsi veszi át.

(via, Blikk)