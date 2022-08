Sarah Hyland nem sokkal az esküvő után mutatta meg rajongóinak, pontosan mit is viselt a nagy napon.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a fiatal színésznő és szerelme, Wells Adams öt éve alkotnak egy párt, és ugyan két év csúszással, de most hétvégén örök hűséget is fogadhattak egymásnak.

Az esküvőről korábban csak Sofia Vergara osztott meg képeket, most azonban maga Hyland töltött fel egyet a saját Instagram-oldalára, melyen meseszép esküvői ruháját is megcsodálhatták a rajongók. Íme: